God of War Ragnarok: Jotnar Edition a ruba, gli scalper sono già in azione

L'apertura dei pre-order di God of War Ragnarok e delle relative edizioni speciali era indubbiamente attesissima dai fan di tutto il mondo, che si sono subito fiondati sugli store online delle più grandi catene nel momento in cui la prevendita del gioco è stata ufficialmente attivata.

In Italia le Collector's e Jotnar Edition di God of War Ragnarok sono andare sold-out su GameStop nel giro di pochissimi minuti, ma sembra che situazione analoga si sia verificata anche in altri territori ancora, come nel Regno Unito. Sul sito online di Game, ad esempio, la Jotnar Edition è andata esaurita nel giro di soli cinque minuti; la Collector's Edition ha invece retto per più tempo, prima di registrare anch'essa il tutto esaurito comunque in tempi record.

Che si tratti di quantità limitate o di una richiesta enorme, le edizioni speciali del nuovo God of War si sono rivelate un grande successo, e sono in tanti che ancora desiderano ardentemente mettere le mani sopra una delle due versioni. Non si sa quando Sony la metterà nuovamente a disposizione, ma sfortunatamente al Jotnar Edition è già finita nelle mani degli scalper che la stanno rivendendo su Ebay a peso d'oro: sul noto sito di e-commerce sono comparse le prime inserzioni e c'è anche chi chiede la bellezza di 600 sterline per l'acquisto dell'edizione più ricca di God of War Ragnarok.

Ma basta farsi anche un semplice giro su Ebay Italia per rendersi conto che la situazione è già sfuggita di mano: troviamo venditori privati che mettono in vendita la Jotnar a 700 euro (più 15 di spedizione), e c'è addirittura chi la piazza a 2000 euro. Non va troppo meglio con la più "economica" Collector's Edition, con inserzioni che si avvicinano o raggiungono i 500 euro tondi.

Nel ricordare che le edizioni da collezione di God of War Ragnarok non contengono la copia fisica, non resta che attendere una nuova distribuzione nei negozi online da parte di Sony, evitando di cadere nelle trappole di rivenditori senza scrupoli.