God of War Ragnarok: la Jotnar Edition torna oggi da GameStop, ecco come acquistarla

Il 15 luglio sono stati aperti i preordini del nuovo God of War e come previsto la Jotnar Edition di God of War Ragnarok è andata subito sold-out da GameStop>, catena che distribuisce questa versione in esclusiva nel nostro paese.

Non siete riusciti ad effettuare il preordine? C'è una nuova possibilità perché GameStop ha confermato che metterà in vendite nuove scorte nella giornata di oggi in occasione del Joy Rimini: Finita e richiesta ancora da parte di tantissimi... abbiamo deciso di accontentarvi! Il 16 luglio durante la nostra maratona Joy Rimini vi mostreremo come afferrare la Jotnar Collector's Edition di God of War Ragnarok! Siete pronti? Seguiteci su Twitch e non perdetevi nessuna live!

GameStop specifica poi nei commenti che la Jotnar Edition di God of War Ragnarok sarà "prenotabile solo online durante la diretta Twitch del 16 Luglio. Pochi pezzi disponibili"

Se siete interessati dunque il consiglio è quello di seguire il canale Twitch di GameStop in questo bollente sabato di metà luglio per avere la possibilità di preordinare la più ricca edizione di God of War Ragnarok che include tra le altre cose due statuette gemelli Vanir di 5 centimetri, Martello Mjölnir di 40 centimetri, vinile con due brani della colonna sonora, anello leggendario Draupnir racchiuso in un sacchetto di tessuto rosso, mappa in tessuto e custodia Steelbook in metallo.