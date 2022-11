God of War Ragnarok: Kratos e Atreus a spigoli nel demake per PS1

Come accade ormai per la maggior parte dei titoli di rilievo che raggiungono gli scaffali dei negozi, anche God of War Ragnarok ha subito il cosiddetto 'trattamento demake'. Qualcuno ha infatti deciso di realizzare una versione PlayStation 1 dell'acclamata esclusiva Sony, così da far vedere ai fan come sarebbe stato il gioco sulla vecchia console.

Chiaramente non si tratta dell'intero gioco ricostruito, ma solo di alcune sequenze. Jackarte, content creator specializzato in questo genere di filmati, ha infatti ricreato l'intero trailer mostrato allo State of Play di settembre 2022, quello in cui si vedono Odino, Thor e Freya. L'artista ha ricreato con estrema precisione tutti i dettagli del filmato, permettendo ai fan della serie di riscoprire l'intero trailer in un modo completamente diverso.

In attesa di scoprire se qualcuno realizzerà anche una versione giocabile del demake in maniera simile a quanto visto qualche anno fa con Bloodborne, non ci resta altro da fare che lasciarvi al filmato ed augurarvi una buona visione.

Sapevate che un modder di God of War Ragnarok ha sblocca la telecamera nei filmati e sta dando la caccia agli easter egg nascosti in giro per la mappa dagli sviluppatori di Sony Santa Monica Studio?