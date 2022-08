God of War Ragnarok: Kratos in azione nelle nuove immagini in-game

Proprio come promesso, ecco che Game Informer comincia a diffondere una serie di novità su God of War Ragnarok, titolo che la testata statunitense ha avuto la fortuna di provare in anteprima nel corso delle ultime ore.

Prossimamente sono attesi quattro minuti di gameplay tratti dall'action-adventure di Sony Santa Monica, ma nel frattempo sono stati condivisi numerosi dettagli riguardanti il sistema di combattimento del gioco ed è stata diffusa anche una nuova galleria di immagini.

Gli screenshot che potete visitare a questo indirizzo vedono il Fantasma di Sparta alle prese con gli avversari che incontreremo nel corso di questa nuova avventura, e mettono in luce tutta la brutalità con cui potremo farci strada nei panni di Kratos. Il Dio della Guerra disporrà sia dell'Ascia del Leviatano, introdotta per la prima volta in God of War 2018, che delle Lame del Caos, che tutti i fan della saga originale conosceranno perfettamente. Così come nel prequel, anche qui potremo inoltre sfruttare lo scudo, che qui sembra poter mutare le sue caratteristiche per offrire un approccio più diversificato alla battaglia.

Lasciandovi alle immagini, vi ricordiamo che God of War Ragnarok arriverà il 9 novembre su PlayStation 5 e PlayStation 4. Game Informer ha mostrato anche il nuovo artwork del gioco.