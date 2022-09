God of War Ragnarok: Kratos impugna il Martello di Thor in questa splendida fan art

Manca poco più di un mese al debutto di God of War Ragnarok e uno dei momenti più attesi dagli appassionati della serie, già anticipato nel trailer mostrato all'ultimo State of Play di Sony, è l'epico scontro tra Kratos e Thor, il dio del tuono. In attesa di scoprire come andrà a finire, un artista ha provato ad immaginare l'esito della battaglia.

L'artista SPDRMNKYXXIII ha infatti condiviso attraverso il suo account personale Twitter un'immagine che mostra il dio della guerra in posizione di trionfo mentre con una mano tiene la sua ascia, il Leviatano, e con l'altra alza verso il cielo Mjolnir, l'arma del possente Thor. Non è da escludere che un'immagine del genere, seppur in un contesto diverso, sarà proprio ciò che vedremo in seguito alla boss fight che avrà come protagoniste le due divinità. Al momento non si sa nulla sui dettagli del combattimento, ma sono in molti a pensare che la presenza dell'arma nell'edizione da collezionisti del gioco sia un indizio della possibilità di utilizzarla.

Che Thor sia una boss fight di metà gioco, così che si possa usare il martello nella seconda metà dell'avventura? Lo scopriremo solo il prossimo 9 novembre 2022, quando il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi nelle sole versioni PlayStation 4 e PlayStation 5.

Sapevate che lo story trailer di God Of War Ragnarok sarebbe stato trafugato da mesi?