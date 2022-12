God of War Ragnarok, Kratos record ai Game Awards: è ufficialmente il discorso più lungo!

In attesa del debutto del New Game Plus in God of War: Ragnarok, arriva un simpatico riconoscimento per l'interprete che ha prestato la propria voce a Kratos all'interno del titolo.

Come ricorderanno gli appassionati che hanno seguito la cerimonia dei The Game Awards 2022, l'evento videoludico ha visto l'assegnazione del premio per la miglior performance attoriale a Christopher Judge. Quest'ultimo, visibilmente emozionato, si è visto consegnare l'iconica statuetta da nientemeno che Al Pacino, apparso a sorpresa all'evento condotto da Geoff Keighley.

E proprio l'organizzatore dei The Game Awards ha voluto di recente ricordare il momento della premiazione dell'alter-ego di Kratos. Con il cinguettio che trovate in calce a questa news, il giornalista canadese ha confermato ufficialmente che il discorso di ringraziamento tenuto da Christopher Judge è stato in assoluto il più lungo mai ospitato dalla manifestazione, per un totale di ben 7 minuti e 59 secondi! L'attore ha accolto con divertimento e autoironia la condivisione del dato, tornando nuovamente a ringraziare tutti coloro che lo hanno accompagnato nel percorso che lo ha portato a festeggiare il lancio di God of War: Ragnarok.

Dettaglio divertente, grazie alla partneship tra Valve e i The Game Awards 2022, durante il discorso di ringraziamento tenuto da Christopher Judge l'azienda ha regalato agli spettatori dell'evento 8 Steam Deck!