God of War Ragnarok, Kratos scatenato: il King Hrolf Kraki cade in 25 secondi

In attesa di scoprire quale sarà il Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2022, la community videoludica continua ad affinare le proprie abilità, tra l'Interregno di Elden Ring e i Nove Regni di God of War: Ragnarok.

Proprio all'interno di quest'ultimo, un utente attivo in rete come NobleRez ha dato prova di particolare abilità. Una volta avventuratosi tra i ghiacci del Fimbulwinterk, il giocatore non si è infatti lasciato ostacolare dalla morsa del gelo. Al contrario, l'appassionato ha deciso di affrontare uno dei più interessanti boss opzionali proposti da God of War: Ragnarok.

Parliamo nello specifico di King Hrolf Kraki, il sovrano dei Berserker che popolano la mitologia norrena del titolo per PlayStation 4 e PlayStation 5. Il potente sovrano, lo ricordiamo, può essere sfidato da Kratos solamente dopo che il Fantasma di Sparta ne ha sconfitto i luogotenenti. Affrontati gli altri dodici Berserker in altrettante location dei Nove Regni, il dio della guerra può finalmente incrociare le armi con King Hrolf Kraki. Una sfida alquanto impegnativa, che tuttavia non sembra aver richiesto grande sforzo al nostro giocatore.



Come potete osservare nel video gameplay disponibile in calce a questa news, l'utente NobleRez ha infatti impiegato le armi di God of War: Ragnarok e solamente 25 secondi per abbattere il suo avversario, in una battaglia furente che ha visto Kratos vincitore.