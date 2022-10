God of War Ragnarok tra leak e spoiler pre-lancio: lo stress di Cory Barlog in un meme

Le immagini spoiler di God of War Ragnarok che stanno trapelando in rete minacciano di 'guastare la festa' non solo ai fan della serie, ma anche allo stesso team di Sony Santa Monica. Il meme condiviso sui social da Cory Barlog è la rappresentazione plastica del momento vissuto dagli appassionati e dagli sviluppatori.

Il direttore del primo 'reboot norreno' di God of War del 2018 manifesta tutta la sua incredulità e, se vogliamo, afflizione per le fastidiose anticipazioni che stanno trapelando sui social in questi giorni con un'immagine tanto celebre da essere divenuta un vero e proprio tormentone.

Il meme scelto da Barlog per testimoniare la sua delusione per i leak e gli spoiler su GoW Ragnarok riprende infatti la celebre foto che immortala Hayao Miyazaki, il leggendario boss dello Studio Ghibli, in un momento di stress.

L'immagine con il maestro giapponese viene ripresa (o meglio, 'indicata' con la relativa emote) anche dai curatori dei profili social di Sony Santa Monica, a ulteriore riprova del 'momento delicato' che stanno attraversando gli studi californiani anche in funzione dell'inevitabile tensione che precede l'imminente approdo sul mercato di God of War Ragnarok.

