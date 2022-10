God of War Ragnarok, ancora leak: Tom Henderson svela le fazioni nemiche

Dopo aver anticipato la possibile durata di God of War: Ragnarok, il noto insider Tom Henderson torna alla carica, concentrandosi questa volta sull'identità dei nemici che attendono Kratos e Atreus.

Ovviamente, stiamo parlando di un rumor non confermato, ma invitiamo chi non desidera rischiare di ricevere alcuna anticipazione su God of War: Ragnarok ad evitare di proseguire nella lettura. Come accennato, fonte dell'indiscrezione è l'ormai famigerato Tom Henderson, che tramite il portale Insider Gaming afferma di essere venuto a conoscenza di molti dettagli legati ai contenuti del sequel di God of War.

Stando a quanto riportato dal leaker, per l'occasione Santa Monica avrebbe colmato i Nove Regni con ben 11 fazioni di avversari e nemici. Tra queste ultime, troverebbero spazio:

Aesir : divinità che governano i Nove Regni;

: divinità che governano i Nove Regni; Bestie : animali che vagano tra i reami, sia come prede sia come predatori;

: animali che vagano tra i reami, sia come prede sia come predatori; Nani : maestri nella forgiatura di armi e armature leggendarie;

: maestri nella forgiatura di armi e armature leggendarie; Elfi : divisi in due fazioni, gli Elfi della Luce e dell'Oscurità si contenderebbero il controllo della Luce di Alfheim;

: divisi in due fazioni, gli Elfi della Luce e dell'Oscurità si contenderebbero il controllo della Luce di Alfheim; Eterei : fantasmi e spiriti erranti;

: fantasmi e spiriti erranti; Umani : descritti come sciacalli;

: descritti come sciacalli; Jotnar : gli ultimi esemplari di giganti, sopravvissuti ad un massacro operato da Odino;

: gli ultimi esemplari di giganti, sopravvissuti ad un massacro operato da Odino; Mostri : creature della mitologia norrena;

: creature della mitologia norrena; Nelwalkers : cadaveri riemersi dall'Helheim e condannati a vagare in eterno tra i Nove Regni;

: cadaveri riemersi dall'Helheim e condannati a vagare in eterno tra i Nove Regni; Seidr : esseri umani corrotti dalla magia;

: esseri umani corrotti dalla magia; Vanir: divinità che hanno contrastato la fazione degli Aesir, dalla quale sono però stati sconfitti;

Al momento, lo ricordiamo, le informazioni riportate non possono contare su di alcuna conferma ufficiale e potrebbero rivelarsi in tutto o in parte errate. Quel che è certo è invece che il ritorno di Kratos e Atreus si avvicina, dopo la recente classificazione di God of War: Ragnarok da parte dell'ESRB