God of War Ragnarok, tutte le lingue supportate: testi e dialoghi interamente in italiano

I curatori dei social di Sony Santa Monica elencano tutte le lingue supportate in God of War Ragnarok, il kolossal action adventure che sarà disponibile nel 2022 in esclusiva console su PS4 e PlayStation 5.

Già confermata dalla recente diffusione del video gameplay di God of War Ragnarok in italiano, la presenza di testi e dialoghi interamente localizzati in italiano viene ribadita dalla sussidiaria californiana dei PlayStation Studios nel lungo elenco di lingue supportate da Sony.

La doppia lista proposta da SIE Santa Monica fornisce così delle indicazioni esaurienti sulle versioni localizzate a cui avranno accesso gli emuli di Kratos nei diversi Paesi in cui avverrà la commercializzazione della seconda avventura che lo vede protagonista insieme al figlio Atreus:

God of War Ragnarok - Localizzazione completa (Testi e Doppiaggio)

Arabo

Inglese

Francese

Tedesco

Greco

Italiano

Giapponese

Polacco

Portoghese (europeo e brasiliano)

Russo

Spagnolo (europeo e latino-americano)

God of War Ragnarok - Localizzazione parziale (solo Testi)

Cinese (semplificato e tradizionale)

Croato

Ceco

Olandese

Ungherese

Coreano

Thailandese

Turco

Santa Monica Studio ci tiene inoltre a precisare come la disponibilità dei testi e dei dialoghi per la lingua desiderata dipenderà dalla regione e dal Paese in cui si decide di acquistare God of War Ragnarok: non tutte le versioni retail del kolossal PS4 e PS5, quindi, comprenderanno l'elenco completo delle versioni localizzate. Di conseguenza, bisognerà attendere fino all'avvenuto raggiungimento della fase Gold e la distribuzione delle copie fisiche per avere un quadro più chiaro delle versioni internazionali che comprenderanno o meno la lingua italiana per testi e dialoghi.