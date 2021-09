God of War Ragnarok e Little Devil Inside: Sony li indica come 'presto in arrivo'

A breve distanza dalla prima presentazione del gameplay e dei nuovi personaggi in arrivo in God of War: Ragnarok, l'attesissima produzione di Santa Monica Studio appare sul sito ufficiale di PlayStation.

A risultare interessante, è in particolare l'inclusione dell'epopea norrena nella categoria "Presto in Arrivo" del portale. Con l'uscita su PlayStation 4 e PlayStation 5 al momento fissata per un generico 2022, tale indicazione potrebbe rappresentare un piccolo indizio su di una finestra di lancio maggiormente precisa. Nell'elenco, oltre a God of War: Ragnarok, troviamo infatti Far Cry 6, Black 4 Blood, Kena: Bridge of Spirits, Call of Duty: Vanguard, Battlefield 2042, Grand Theft Auto V (versione next-gen), Gran Turismo 7, SIFU, Stray e Ghostwire: Tokyo.



Tutti i titoli indicati dispongono già di una data di lancio precisa collocata nei prossimi mesi, come l'imminente Kena: Bridge of Spirits, Battlefield 2042 o il nuovo COD. Altri, come Ghostwire: Tokyo, la riedizione di GTA 5 o l'intrigante Stray di Annapurna Interactive sono invece attesi per i primi mesi del 2022. Che anche God of War: Ragnarok sia destinato a esordire in coincidenza con l'avvio del nuovo anno? Per il momento, ovviamente, si tratta di una semplice ipotesi, ma vista l'iniziale intenzione di Santa Monica di pubblicare il titolo nel corso del 2021, la teoria potrebbe essere realistica.



Come potete verificare direttamente in calce a questa news, l'elenco presente sul sito PlayStation include anche l'atteso Little Devil Inside, per il quale vale la medesima riflessione proposta per God of War: Ragnarok. In chiusura, evidenziamo ad ogni modo come la lista del portale Sony non sia ovviamente esaustiva, vista anche l'assenza di Horizon: Forbidden West.