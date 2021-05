God of War Ragnarok, titolo e logo avvistati in un documento Sony: poi scomparsi

Nel recente report finanziario pubblicato da Sony, il colosso nipponico ha offerto un'interessante panoramica dell'evoluzione di PlayStation nel corso dell'ultimo anno.

Tra i dettagli inclusi nel documento, gli osservatori più attenti hanno però notato alcuni dettagli, tra i quali un logo per la versione PC di Uncharted 4 e un logo mai visto per il sequel dell'avventura norrena di Kratos e Atreus. Quest'ultimo, in particolare, avrebbe confermato "God of War: Ragnarok" come titolo ufficiale per il nuovo gioco di Santa Monica. Tuttavia, la faccenda sembra essere decisamente più complessa e bizzarra.

Il logo incriminato, infatti, pare essere frutto di un fan, circostanza rapidamente riconosciuta dalla rete e portata all'attenzione del grande pubblico anche da Imran Khan, noto giornalista di settore. La creazione, in particolare, è frutto dell'artista attivo su Twitter come Mike LeMieux, un graphic designer appassionato di videogiochi. Ora che la notizia ha trovato diffusione, tuttavia, nel documento di Sony citato non è più presente il logo in questione. Le circostanze lascerebbero dunque supporre un aggiornamento del report da parte di Sony.



In attesa di eventuali chiarimenti su questo fronte, non resta che attendere nuove notizie sulla finestra di uscita di God of War 2, al momento atteso genericamente entro la fine del 2021.