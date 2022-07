God of War Ragnarok: la mappa, Fenrir e tutti i segreti del nuovo trailer

PlayStation Studio ha annunciato la data d’uscita di God of War Ragnarok, che arriverà il prossimo 8 novembre su PS4 e PS5. Alla fine del nuovo trailer, una gigantesca figura si para dinanzi a Kratos e Atreus, un lupo che gli appassionati della mitologia norrena non avranno fatto fatica a riconoscere: Fenrir.

Abbiamo quindi deciso di soffermarci su questa e altre creature mitiche che, stando agli indizi mostrati sulla mappa dei regni, probabilmente incontreremo nel corso dell’avventura. Durante gli eventi di Ragnarok, Kratos e Atreus si imbatteranno nel lupo Fenrir che, secondo i miti, è il figlio della gigantessa Angrboda, la ragazza già visibile in un trailer e dello stesso Loki. Oltre a ipotizzare l’arrivo della bestia da un altro tempo, nel caso in cui gli sviluppatori abbiano davvero deciso di farne la progenie di Atreus, non possiamo dire di più ma in compenso possiamo rifarci alla mitologia per scoprire dell’altro sul torreggiante lupo.

Secondo la leggenda, al sopraggiungere del Ragnarok Fenrir sarà liberato e si scaglierà con tutta la sua ferocia contro gli Aesir. Sarà tanto grande da toccare il suolo con la mascella inferiore e il cielo con quella superiore, così da riuscire ad azzannare e inghiottire perfino Odino, il Padre di Tutto. Insomma è assai probabile che la divinità tormentata dal suo stesso sapere farà tutto il possibile per abbattere Fenrir, che a questo punto potrebbe rivelarsi un prezioso alleato per Kratos e Atreus, tanto quanto il Serpente del Mondo. Passiamo quindi ad altre due figure che potrebbero trovar posto nell’affollato roster di boss e comprimari del nuovo God of War, a partire da Surtr, il "nero", un potente gigante del fuoco che pure gioca un ruolo importante nel corso dei cataclismi del Ragnarok.

Sulla mappa dei regni contenuta nella Jotnar Edition, una delle due edizioni da collezione del gioco di Sony Santa Monica, è possibile scorgere un imponente uomo sul disegno del reame di Muspelheim, già visitato da Kratos e Atreus nel precedente capitolo. Ebbene, è lecito ipotizzare che si tratti proprio di Surtr e non vediamo l’ora di scoprire se dovremo combatterlo in un epico scontro.

La seconda e ultima figura è raffigurata sempre sulla mappa ma stavolta nell’angolo in basso a destra. Parliamo di un gigantesco serpente che, stando alle ipotesi della community, dovrebbe essere nient’altri che il drago Nidhogg, una malefica creatura che nei miti si ciba delle radici dell’Yggdrasil, l’albero cosmico. Insomma, sembra proprio che i personaggi e le creature inedite non mancheranno in God of War Ragnarok, che potrebbe avere le carte in regola per sorprendere gli appassionati ancor più del primo viaggio di Kratos e Atreus.