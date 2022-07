God of War Ragnarok: la mappa della limited edition anticipa la presenza dei 9 regni

Nel corso della giornata di ieri erano tutto così felici per l'annuncio della data d'uscita di God of War Ragnarok che persino i fan più attenti si sono lasciati sfuggire un particolare molto interessante mostrato nel video unboxing delle edizioni limitate.

Ad accompagnare il tanto atteso reveal della data d'uscita, infatti, Sony e Santa Monica Studio hanno pubblicato il filmato nel quale uno sviluppatore e l'attore che ha prestato la voce e le movenze a Thor hanno spacchettato le edizioni più costose di God of War Ragnarok. Ed è proprio uno dei contenuti di queste confezioni ricche di oggetti che ha attirato l'attenzione degli appassionati. Ad un certo punto del video, è possibile osservare la mappa in tessuto del mondo di gioco, la quale ci permette di vedere tutti e nove i regni, inclusi quelli che nel precedente capitolo erano inaccessibili.

Se in God of War del 2018 abbiamo esplorato solo Alfheim, Hellheim, Muspelheim, Nilfheim e Jotunheim, questa volta potremo spingerci anche in luoghi inesplorati come Asgard. I fan più attenti hanno anche notato la presenza di una figura in corrispondenza di Muspelheim, la quale potrebbe essere il demone del fuoco chiamato Surtur, probabile boss che affronteremo tornando nel regno già esplorato. Ma non è finita qui, poiché nell'angolo in basso a destra della mappa si può notare una sorta di serpente che, se le ipotesi della community dovessero trovare conferma, corrisponderebbe al leggendario drago Nidhogg.

Insomma, sembra che i segreti nascosti in giro per la mappa siano tanti e non vediamo l'ora di scoprirli tutti quando il gioco arriverà sugli scaffali il prossimo 9 novembre 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5.