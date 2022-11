God of War Ragnarok: tutti i materiali da creazione e dove trovarli

Come scritto nella nostra recensione di God of War Ragnarok, l’opera di Santa Monica Studio offre un combat system denso e appagante, arricchito oltretutto da elementi GDR come la possibilità di migliorare l’equipaggiamento utilizzando dei materiali. A proposito di tali risorse, questa guida vi spiegherà quali sono e dove è possibile trovarle.

God of War Ragnarok: tutti i materiali

Runa spezzata : può essere trovata sparsa in ogni area del mondo gioco

: può essere trovata sparsa in ogni area del mondo gioco Ferro battuto : si trova in ogni area del mondo di gioco e all’interno degli scrigni rossi

: si trova in ogni area del mondo di gioco e all’interno degli scrigni rossi Cuoio vincolato : si trova in ogni area del mondo di gioco e all’interno degli scrigni rossi

: si trova in ogni area del mondo di gioco e all’interno degli scrigni rossi Pelle non conciata : è reperibile in ogni area del mondo di gioco e all’interno degli scrigni rossi

: è reperibile in ogni area del mondo di gioco e all’interno degli scrigni rossi Resti di bestia : possono essere ottenuti abbattendo nemici bestiali

: possono essere ottenuti abbattendo nemici bestiali Depositi di scorie : si trova nel regno di Svartalfheim , sedimentato sul fondo dei fiumi

: si trova nel regno di , sedimentato sul fondo dei fiumi Osso di bestia : può essere ottenuto abbattendo nemici e boss bestiali

: può essere ottenuto abbattendo nemici e boss bestiali Acciaio nanico : si trova in ogni area del mondo di gioco e all’interno degli scrigni rossi

: si trova in ogni area del mondo di gioco e all’interno degli scrigni rossi Pietralegno : si trova in ogni area del mondo di gioco e all’interno degli scrigni rossi

: si trova in ogni area del mondo di gioco e all’interno degli scrigni rossi Metallo affinato : è reperibile in ogni area del mondo di gioco e all’interno degli scrigni rossi

: è reperibile in ogni area del mondo di gioco e all’interno degli scrigni rossi Tizzoni luminosi : si trova in ogni area del mondo di gioco e all’interno degli scrigni rossi

: si trova in ogni area del mondo di gioco e all’interno degli scrigni rossi Lingotto asgardiano : è reperibile in ogni area del mondo di gioco e negli scrigni rossi

: è reperibile in ogni area del mondo di gioco e negli scrigni rossi Osso pietrificato : si trova in ogni area del mondo di gioco e all’interno degli scrigni rossi

: si trova in ogni area del mondo di gioco e all’interno degli scrigni rossi Minerale di Nidavellir : è ottenibile dopo aver fermato gli impianti a Svartalfheim

: è ottenibile dopo aver fermato gli impianti a Svartalfheim Ydalir Timber: è reperibile nel regno di Jotunheim

Jotunheim Fruit: può essere ottenuto facilmente entro i confini di Jotunheim

Crystalline Shard: si ottiene distruggendo i cristalli gialli nel regno di Vanaheim

Cristallo purificato : si ottiene distruggendo i cristalli gialli e abbattendo i boss in Vanaheim

: si ottiene distruggendo i cristalli gialli e abbattendo i boss in Vanaheim Gleaming Crystal: si ottiene dal pozzo di Vanaheim, in cambio dei frammenti di cristallo

Shining Crystal: si ottiene dal pozzo di Vanaheim, in cambio dei frammenti di cristallo

Cristallo scintillante : si ottiene dal pozzo di Vanaheim, in cambio dei frammenti di cristallo

: si ottiene dal pozzo di Vanaheim, in cambio dei frammenti di cristallo Polvere dei Regni : si ottiene occupandosi delle tane dei Draugar

: si ottiene occupandosi delle tane dei Draugar Lastra dei lamenti : si trova all’interno degli scrigni leggendari

: si trova all’interno degli scrigni leggendari Braci supreme : si trova negli scrigni leggendari e ripulendo le tane dei Draugar

: si trova negli scrigni leggendari e ripulendo le tane dei Draugar Essence of Hel: found by clearing Hel-Tears

Sovereign Coals: si ottiene abbattendo boss intrisi di fuoco

Dente di drago : è reperibile esclusivamente attraverso l’uccisione di un drago

: è reperibile esclusivamente attraverso l’uccisione di un drago Folkvangr Whetstone: si ottiene abbattendo i cosiddetti Viaggiatori

Hunter’s Brand: si ottiene uccidendo il fantasma di fuoco durante il Nocturnal Predator Favour

Svefnthorn: si ottiene abbattendo boss e nemici nella Bay of Bounty in Svartalfheim

Residui rinforzati : si ottiene dai nemici e Berserker originari di Asgard

: si ottiene dai nemici e Berserker originari di Asgard Residui temperati : si ottiene dai nemici e Berserker originari di Asgard

: si ottiene dai nemici e Berserker originari di Asgard Fortified Remnants: si ottiene dai nemici e Berserker originari di Asgard

Non appena possibile, provvederemo ad aggiornare la guida con tutti i termini localizzati in italiano. Nel frattempo, se siete alla ricerca di altre informazioni utili, non perdetevi i nostri consigli per affrontare al meglio God of War Ragnarok che vanno dall’equipaggiamento alle migliori impostazioni grafiche.