God of War Ragnarok: le meraviglie dei Nove Regni nei bozzetti di Sony Santa Monica

In attesa di ammirare God of War Ragnarok durante il Super Bowl 2023, Sony esorta tutti gli appassionati del capolavoro action adventure di Santa Monica a unirsi nel rendere omaggio al talento degli artisti digitali che hanno dato forma ai Nove Regni dell'esclusiva PlayStation.

Nell'intervento di Dan McKim dalle pagine di ArtStation, il Lead Environment Artist di Santa Monica ricorda a tutti i fan di Kratos e Atreus che "ogni singolo artista di Santa Monica Studio che è stato coinvolto nello sviluppo di God of War Ragnarok ha offerto un contributo essenziale per plasmare questa enorme opera interattiva. Il percorso di sviluppo che ci ha portati a dare vita a GoW Ragnarok è stato sempre molto connesso, aperto e collaborativo, con idee raccolte da ogni persona di talento che operava in tutti i reparti del team. Non esiste una formula magica che descriva il modo in cui realizziamo i nostri videogiochi e la nostra arte: l'importante e fare nostra una visione creativa ed esprimerla al meglio".

In calce alla notizia trovate il link all'approfondimento di ArtStation con decine di bozzetti, render, studi sui materiali, scatti ingame e artwork che ci immergono nei Nove Regni di God of War Ragnarok. Dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate del lavoro svolto da Sony Santa Monica per dare forma alle ambientazioni, ai personaggi e alle creature dell'avventura che chiude la saga norrena di Kratos e Atreus.