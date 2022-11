God of War Ragnarok: migliori equipaggiamenti e abilità

Dopo aver terminato il prologo narrativo di God of War Ragnarok, durante il quale la vostra libertà d'azione è limitata, guadagnerete la possibilità di acquistare, sbloccare e sviluppare armi, armature, abilità e pezzi di equipaggiamento vario - a questo proposito, ecco a voi la lista di tutte le armi di Kratos in God of War Ragnarok.

Fin dalle prime ore di gioco il numero di oggetti e skill che è possibile ottenere risulta essere molto vasto, ma va da sé che una parte di essi sono più utili di altri. Ecco quindi una lista dei migliori equipaggiamenti ed abilità da sbloccare all'inizio dell'avventura in God of War Ragnarok - non appena possibile provvederemo a sostituire tutti i termini in inglese con le relative traduzioni.

Migliori abilità da sbloccare all'inizio del gioco

Le abilità di Kratos e Atreus possono essere sbloccate utilizzando i punti esperienza guadagnati dai combattimenti e dal completamento delle missioni secondarie. Talvolta, tuttavia, queste abilità avranno anche dei prerequisiti in termini che dovrete soddisfare prima di poterle sbloccare.

Glacial Rake (Ascia Leviatano)

Con questa potente abilità, attivabile tenendo premuto R1, Kratos trascinerà l'ascia lungo il terreno per poi lanciare un'onda d'urto ghiacciata davanti a sé. Si tratta di un attacco semplice e veloce da eseguire, ma che permette di infliggere una buona quantità di danni a nemici multipli lungo il percorso e può anche infliggere lo status ghiacciato.

Hyperion Grapple (Lame del Caos)

Dopo aver ottenuto le Lame del Caos questa è la prima abilità da sbloccare nel relativo ramo. Tenendo premuto R1 durante la mira Kratos si aggancerà ad un nemico e si trascinerà verso di lui, stordendolo e infliggendo danni. Questa abilità si rivela particolarmente utile anche per uscire velocemente da situazioni pericolose.

Ghiaccio Perenne / Immolazione (Ascia Leviatano / Lame del Caos)

Queste due abilità richiedono il potenziamento della relativa arma al livello 2 prima di poter essere sbloccate. Si tratta in entrambi i casi di skill passive che permettono di caricare la potenza dei propri attacchi tramite la concatenazione di un numero sempre maggiore di colpi nel tempo. La carica dell'arma aumenterà sempre di più i danni e gli effetti di stato inflitti dalla stessa, ma verrà azzerata non appena subirete danni.

Watchful Protector (Atreus)

Dopo aver sbloccato questa abilità Atreus sarà in grado di distrarre i nemici che vi attaccano non appena vi vedrà in difficoltà, in modo da darvi qualche secondo di tempo per prendere fiato e recuperare le energie e la posizione.

Migliori equipaggiamenti difensivi

I pezzi dell'equipaggiamento per Kratos possono essere ottenuti in vari modi durante l'avventura, ma principalmente attraverso l'acquisto nelle botteghe dei nani. Ecco gli oggetti che conviene ottenere per primi.

Nuovo Scudo

Dopo aver visitato per la prima volta la Casa di Sindri, Brok si offrirà di darvi un nuovo scudo: a questo punto potrete scegliere tra due diverse opzioni. Il Dauntless Shield, simile a quello del precedente capitolo della serie, permette di parare gli attacchi nemici se usato con il giusto tempismo. Il nuovo scudo Stone Wall invece è in grado di assorbire i danni degli attacchi - ad esclusione degli attacchi imparabili marcati in rosso. Per iniziare vi consigliamo di scegliere il secondo, poiché in molti casi potreste faticare ad eseguire parate correttamente a causa dei pattern imprevedibili dei nemici.

Prima Armatura

Dopo aver scelto lo scudo, Brok vi permetterà di acquistare anche un set di armatura: ne esistono di diversi tipi, con caratteristiche offensive o difensive. Per cominciare vi consigliamo di scegliere il set chiamato Fortified Husk, il quale migliorerà le vostre capacità di bloccare e parare i colpi nemici, aumentando di conseguenza la vostra probabilità di sopravvivere agli scontri.

Nidavellir’s Finest Armor

Nel caso in cui vi ritroviate spesso in difficoltà durante i combattimenti, vi consigliamo di puntare su questa armatura, in grado di aumentare enormemente la vostra salute. Per ottenerla dovrete completare la missione secondaria Al Servizio di Asgard, disponibile nel regno di Svartalfheim, la quale vi ricompenserà con le risorse necessarie per craftare il set in questione.

Migliori equipaggiamenti per armi

Furious Maul (Ascia Leviatano)

Si tratta di uno dei primi pomi per l’ascia Leviatano che troverete all’interno del gioco, ma risulta anche uno dei migliori per diverse ore se potenziato a dovere.

Cursed Empress Handles (Lame del Caos)

Questo oggetto può essere recuperato sconfiggendo il mini boss chiamato The Hateful presso l’area nota come Bay of Bounty, a ovest della bottega di Sindri. Equipaggiandolo otterrete un miglioramento generale alle varie statistiche di Kratos, oltre ad una possibilità di fornire un aumento temporaneo delle statistiche di Forza e Attacco Runico per ogni colpo andato a segno.

Round of Aggravation (Scudo)

Questo oggetto può essere ottenuto come ricompensa al termine della missione secondaria chiamata Weight of Chains. Dopo essere stato equipaggiato fornisce a Kratos un bonus alla Furia di Sparta accumulata dopo una parata eseguita con successo e un ottimo incremento alle statistiche di Difesa, Vitalità e Fortuna.

A proposito di armi, ecco come potenziare l'Ascia Leviatano in God of War Ragnarok e come migliorare le Lame del Caos di Kratos in God of War Ragnarok.