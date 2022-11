God of War Ragnarok e le missioni secondarie: l'obiettivo era superare The Witcher 3

Nonostante la diffusione dei leak su God Of War Ragnarok, la produzione di Santa Monica Studio è riuscita a farsi apprezzare per la sua ambizione, una caratteristica rimarcata dagli sviluppatori così come dagli stessi critici.

Ad esempio, la recensione di Ragnarok scritta da Gene Park del Washington Post, reporter specializzato nel settore videoludico, ha speso parole assolutamente positive per i contenuti extra del gioco e in particolar modo per le sue side quest, che supererebbero addirittura quelle di The Witcher 3, secondo l'autore.



L'articolo si è fatto subito notare dal lead player investment designer di God Of War Ragnarok, Anthony DiMento, il quale ha rivelato in un tweet che l'obiettivo del team di sviluppo era proprio quello di superare il titolo di CD Projekt RED, in quanto a contenuti aggiuntivi:

"Questo era l'obiettivo che mi ero prefissato per i contenuti opzionali di God Of War Ragnarok. The Witcher 3 è uno dei miei giochi preferiti di sempre... Non sembrava possibile, ma questo era letteralmente il nostro obiettivo. Leggere queste considerazioni è stato fantastico".

Queste parole hanno fatto eco a quelle del level lead on the exploration, Luis Sanchez. Lo sviluppatore ha parlato della grande passione con cui il team ha dato vita a tali attività, nate con il compito di arricchire ulteriormente l'esperienza del giocatore.

E voi cosa ne pensate dell'ultimo titolo dedicato a Kratos? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su Everyeye.it potete consultare la nostra recensione di God Of War Ragnarok.