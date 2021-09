God of War Ragnarok: la misteriosa Angrboda svelata in un artwork

Il PlayStation Showcase si è chiuso con uno dei titoli più attesi per PS5 e PS4: God of War Ragnarok si è mostrato al pubblico attraverso il primo trailer ufficiale, offrendo un assaggio sia del suo gameplay, sia delle tematiche narrative che caratterizzeranno la prossima, epica avventura di Kratos e suo figlio Atreus.

Il filmato ci ha permesso anche di dare uno sguardo ai vari personaggi che faranno parte di Ragnarok, tra vecchie conoscenze e nuovi volti. Santa Monica Studios ha a tal proposito diffuso gli artwork ufficiali dei vari protagonisti ed antagonisti che vedremo in futuro all'interno del gioco: dopo aver visto l'aspetto di Thor in God of War Ragnarok, un'altra immagine ci permette di dare uno sguardo più attento ad Angrboda, la misteriosa figura femminile comparsa negli ultimi attimi del trailer. Al momento sono pochi i dettagli su questo nuovo personaggio, parte anch'esso della mitologia norrena: Andrboda è una Jötunn, una gigantessa che ebbe tre figli con Loki, ovvero il lupo Fenrir, la regina dei morti Hel e il mostruoso Midgardsormen.

Con questo background sarà molto interessante capire meglio che ruolo avrà all'interno di God of War Ragnarok: negli ultimi secondi del trailer la ragazza si presenta affermando che "presto fornirà risposte" su quesiti non meglio specificati, che si può dedurre possano riguardare Atreuse il suo collegamento con Loki. Aspettando maggiori delucidazioni sulla trama e i personaggi del nuovo capitolo, ricordiamo che God of War Ragnarok conclude la saga norrena di Kratos.