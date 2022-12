God of War Ragnarok, modalità Foto disponibile su PS5 e PS4: i dettagli da Santa Monica

Santa Monica Studio continua a supportare attivamente God of War Ragnarok, e lo fa tramite l'introduzione della modalità Foto, disponibile con il nuovo aggiornamento dell'escllusiva PlayStation.

Tramite un post pubblicato sul PlayStation Blog, il team di sviluppo si è detto entusiasta di come la community abbia sfruttato la modalità Foto in God of War (2018) e di come non vedesse l'ora di introdurrne una nuova versione in God of War Ragnarok per ammirare la creatitività degli utenti in nuovo scatti con Kratos, Atreus e gli altri personaggi.

Tra le funzionalità della modalità Foto di God of War Ragnarok abbiamo:

Applica espressioni ai seguenti personaggi in una scena: Kratos, Atreus, Freya, Brok, Sindri, Angrboda, Thor e Thrúd

Nascondi personaggi principali o secondari in una scena

Regola i comandi della telecamera con: Angolo di campo, Lunghezza focale, Rotazione visuale

Regola i comandi dell’otturatore con: Profondità di campo, Distanza di messa a fuoco, Apertura diaframma

Regola la luminosità e i filtri con: Grana della pellicola, Esposizione, Intensità filtro con comandi più accurati per Vividezza e Saturazione

Applica vignettatura, bordi e loghi

Santa Monica consiglia di regolare a dovere l'illuminazione e la Vividezza e la Saturazione del filtro per ottenere una gamma più ampia di colori, oltre ad aggiungere una vignettatura per dare alla foto una maggiore profondità e magari ruotare leggermente la visuale per donare ancora più carattere allo scatto.

Sulle nostre pagine potete scoprire come God of War e Ragnarok abbiano riscritto miti e leggende norrene.