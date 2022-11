God of War Ragnarok: quale modalità grafica scegliere per giocare meglio su PS4 e PS5

Come sappiamo, God of War Ragnarok ha varie modalità grafiche su PS4 e PS5, permettendo così ai giocatori di ottimizzare la propria esperienza in base di gioco scegliendo se dare priorità alla grafica oppure al framerate. Ma qual è l'opzione migliore per giocare al massimo?

Ovviamente la risposta giusta è "dipende", dipende dalle proprie preferenze e ovviamente dal tipo di pannello in vostro possesso. Relativamente alla versione per PS5, nella recensione di God of War Ragnarok il nostro Alessandro Bruni ci aiuta a fare chiarezza.

Il vero sapore di next gen si percepisce sul fronte della fluidità, specialmente nel caso abbiate un pannello con supporto VRR. In questo caso, attivando il settaggio High Frame Rate, la modalità prestazioni (1440p upscalati) vi permetterà di giocare con un frame rate tendenzialmente oltre la soglia degli 80 fps, che diventano 40 (belli solidi) optando per il preset 4K (nativi senza HFR e dinamici altrimenti) mentre la modalità prestazioni standard (che si muove dinamicamente tra i 1440p e i 2160p) offre comunque 60 fps granitici, contro i 30 del succitato preset fedeltà.

God of War Ragnarok PS5

Performance: risoluzione dinamica compresa tra 1440/2160p target 60fps

Performance HFR VRR: 1440p 60fps con framerate sbloccato

Performance High Frame Rate: 1440p a 60fps framerate sbloccato

Qualità: 2160p (nativa) 30fps target

Qualità HFR VRR: 1800/2160p 40fps framerate sbloccato

Qualità High Frame Rate: 1800/2160p, target 40fps

God of War Ragnarok PS4 e PS4 PRO

PS4 Standard: 1080p 30fps

PS4 PRO Performance: 1080/1656p 30fps framerate sbloccato

PS4 PRO Qualità: 1440p/1656p target 30fps

E per quanto riguarda la versione old-gen? Anche in questo caso l'analisi tecnica di God of War Ragnarok su PS4 ci permette di scoprire di più sulle performance del gioco. Su PS4 Standard e PS4 Slim non ci sono opzioni da selezionare e il gioco gira a 1080p e 30 fps, su PlayStation 4 PRO sono invece disponibili de diverse modalità, ta cui una con frame rate sbloccato oltre i 30 fps a fronte di una risoluzione compresa tra 1080p e 1656p.

La modalità che da preferenza alla qualità dell'immagine propone un target 30 fps e una risoluzione che oscilla tra 1440p e 1656p. "Nel corso del nostro viaggio non ci siamo imbattuti in fluttuazioni evidenti in termini di fluidità, a riprova dell'ottimo lavoro svolto dai ragazzi di Sony Santa Monica nell'ottimizzare l'esperienza ludica su PlayStation 4 base."

Questa la nostra esperienza con God of War Ragnarok su PS4 e PS5, fateci sapere nei commenti le vostre impressioni non appena avrete modo di mettere le mani sul gioco.