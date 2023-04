God of War Ragnarok: New Game Plus e un mare di novità con l'Update del 5 aprile!

Aspettavate con ansia il New Game Plus di God of War Ragnarok per tornare a esplorare i Nove Regni insieme a Kratos e Atreus? Sony Santa Monica vi accontenta con l'Update in arrivo quest'oggi, mercoledì 5 aprile, su PS4 e PlayStation 5.

Il rollout dell'aggiornamento partirà alle ore 20:00 italiane e promette di "cambiare profondamente il modo in cui giocate". L'Update porterà in dote nuovi equipaggiamenti, l'aumento del livello massimo raggiungibile e nuovi Incantesimi, oltre a tantissimi altri contenuti che invoglieranno gli appassionati a tornare nei Nove Regni per vivere un'esperienza ancora più immersiva in compagnia del Fantasma di Sparta e di suo figlio.

Nuovo Equipaggiamento

Armatura dell'orso nero - Le sue statistiche si concentrano su Forza e Difesa con un vantaggio che ricompensa le schivate all’ultimo secondo con una raffica di schegge di Bifröst. Nella partita NG+ l’armatura dell’orso nero sarà equipaggiata già dall’inizio.

- Le sue statistiche si concentrano su Forza e Difesa con un vantaggio che ricompensa le schivate all’ultimo secondo con una raffica di schegge di Bifröst. Nella partita NG+ l’armatura dell’orso nero sarà equipaggiata già dall’inizio. Armatura spartana - Senza vantaggi, senza statistiche e bloccata al livello di potenza 1. L’armatura spartana può essere ottenuta in cambio di argento al negozio dei fratelli Huldra.

- Senza vantaggi, senza statistiche e bloccata al livello di potenza 1. L’armatura spartana può essere ottenuta in cambio di argento al negozio dei fratelli Huldra. Armatura di Ares - Le armature di Ares e Zeus ricompensano i giocatori con la probabilità di rilasciare una Pietra curativa quando si effettua un colpo a segno. Calpestando la Pietra curativa, guadagnate anche rabbia oltre ad ottenere un’esplosione più grande.

- Le armature di Ares e Zeus ricompensano i giocatori con la probabilità di rilasciare una Pietra curativa quando si effettua un colpo a segno. Calpestando la Pietra curativa, guadagnate anche rabbia oltre ad ottenere un’esplosione più grande. Armatura di Zeus - Equipaggiandola, l'armatura aumenta di molto i danni da mischia e runici, aumentando però allo stesso tempo i danni subiti.

- Equipaggiandola, l'armatura aumenta di molto i danni da mischia e runici, aumentando però allo stesso tempo i danni subiti. Aspide spartano – Nuovo scudo - Simile allo Scudo del guardiano, ma riduce di molto il lasso di tempo per la parata. Benché prendere il tempo sia più impegnativo, le parate a segno fanno ottenere una ricompensa che infligge più danni.

- Simile allo Scudo del guardiano, ma riduce di molto il lasso di tempo per la parata. Benché prendere il tempo sia più impegnativo, le parate a segno fanno ottenere una ricompensa che infligge più danni. Nuove combinazioni di colori per 13 armature già esistenti

Nel ricchissimo pacchetto contenutistico dell'Update New Game Plus di God of War Ragnarok trovano spazio anche l'aumento del livello massimo, un cambiamento sostanziale al negozio per consentire l'acquisto e la vendita di risorse in modo progressivo, l'aggiunta di Incantesimi inediti (come il sistema dei Fardelli che permette al giocatore di abilitare malus ingame per sfide fatte su misura), l'introduzione di Percorsi di Progressione speciali (dalle nuove mod plus per le abilità alle Prove di livello Platino) e non solo.

L'aggiornamento porta in dote anche degli aumenti addizionali per le Statistiche e le opzioni dell'Arena di Combattimenti di Niflheim nel NG+, l'aumento del livello di difficoltà dei Boss finali e degli scontri secondari e, infine, un filtro grafico che consente di giocare l'intera avventura in bianco e nero. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di God of War Ragnarok.