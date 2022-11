God of War Ragnarok ha il New Game Plus oppure no?

Il Ragnarok è giunto, e l'ultimo capitolo della saga norrena di God of War è arrivato sugli scaffali di tutto il mondo. Una delle funzioni più richieste negli ultimi tempi è quella del New Game Plus, ovvero la possibilità di cominciare una seconda avventura con equipaggiamenti e abilità già sbloccate: il NG+ è presente in God of War Ragnarok?

Al lancio del gioco il New Game Plus non è disponibile. Dunque, dopo aver concluso per la vostra prima volta la nuova storia di Kratos e Atreus, non vi sarà possibile cominciare un'altra run a difficoltà maggiore e con un personaggio equipaggiato con oggetti di alto livello (a tal riguardo, ecco tutte le armi di God of War Ragnarok).

Tuttavia, così come successo già con God of War 2018, con tutta probabilità non dovremo aspettare molto per vedere questa opzione aggiunta al gioco. Il NG+, come dicevamo, è una feature molto richiesta, ed è sicuramente in cima alle priorità del team di sviluppo. Se quindi avete intenzione di tornare prima o poi tra le braccia del gelido Fimbulwinter, potrebbe essere una saggia scelta quella di aspettare ancora un po'.

Se invece siete ancora alle prese con i pericoli dell'apocalisse norrena, questa guida agli scudi di God of War Ragnarok potrebbe fare al caso vostro. La varietà e qualità degli equipaggiamenti difensivi è stata infatti decisamente approfondita in questo sequel, ed è quindi fondamentale imparare a capire quali sono gli strumenti più utili da usare.