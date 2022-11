God of War Ragnarok non convince EDGE: Kratos non va oltre la sufficienza

God of War Ragnarok è stato accolto con consensi praticamente unanimi da parte della critica internazionale, che ha fortemente elogiato l'ultima opera firmata Santa Monica Studio pubblicata lo scorso 9 novembre su PlayStation 5 e PS4.

God of War Ragnarok ha raggiunto una media di 94 su Metacritic, la stessa registrata anche dal suo predecessore del 2018. Ma c'è anche chi non è rimasto particolarmente colpito dall'ultima avventura con protagonisti Kratos ed Atreus: la famosa rivista britannica EDGE ha infatti assegnato 6 a God of War Ragnarok, un voto in controtendenza rispetto a quanto espresso dalla maggioranza dei suoi colleghi.

Stando ad alcuni stralci della recensione riportati da un utente su ResetERA, EDGE sostiene come Ragnarok abbia numerose buone idee, ma non tutte eseguite in maniera efficace. Critiche anche al level design, che secondo la testata vuole provare ad essere open world, ma gli scenari sono fin troppo segmentati e studiati per lasciare spazio ad un nutrito numero di fetch quest e di incarichi secondari incentrati sostanzialmente sul potenziare il proprio arsenale.

EDGE non è rimasta convinta nemmeno dalla narrativa: pur apprezzandone diversi temi trattati, la rivista ritiene che la storia non riesce effettivamente a centrare il punto, finendo con il restare schiacciata dalle sue stesse ambizioni. Critiche anche per i troppi miniboss e per i dialoghi umoristici che diventano velocemente ripetitivi. Tra gli aspetti positivi si citano invece la notevole realizzazione grafica, la grande varietà delle ambientazioni e l'efficienza del sistema di combattimento negli spazi chiusi, ritenuto più soddisfacente rispetto agli scontri negli scenari aperti.

Il giudizio senza dubbio darà vita a varie discussioni, specie considerando che nel 2018 EDGE assegnò 8 al precedente God of War. Cosa ne pensate delle critiche mosse? Siete d'accordo oppure la rivista britannica è stata troppo severa?