God of War Ragnarok, non c'è due senza tre: disponibile la terza patch pre-lancio

Fervono i lavori dietro le quinte di God of War Ragnarok, che nonostante sia stato già mandato in stampa oltre che spedito ai recensori di tutto il mondo per sottoporsi al loro giudizio, continua ad essere oggetto delle attenzioni dei ragazzi di Santa Monica Studio.

Sono già tre gli aggiornamenti pubblicati da quando è cominciata la fase Gold di God of War Ragnarok lo scorso 7 ottobre. La Patch 1.01, di ben 18 GB, è stata caricata sui server il 15 ottobre, mentre la Patch 1.02, di soli 600 MB, è arrivata mercoledì 26 ottobre. Quella odierna è la Patch 1.03 e pesa ancora meno, ossia appena 248 MB su PlayStation 5. Anche stavolta, il changelog parla di "vari bug fix e miglioramenti", senza scendere troppo nei dettagli.

Dettagli che in fondo non servono, dal momento che a noi basta sapere he i ragazzi di Santa Monica Studio stanno continuando a lavorare alacremente per rifinire l'esperienza di gioco che sarà disponibile per tutti i giocatori PlayStation 4 e PS5 a partire dal prossimo 9 novembre. Coloro che hanno preordinato o che acquisteranno le edizioni digitali potranno scaricare tutti i dati (gioco più patch) con un unico download, mentre i possessori delle copie fisiche dovranno chiaramente scaricare svariati GB di dati a parte. Le dimensioni totali di God of War Ragnarok ammontano attualmente a 84 GB su PS5 e 106 GB su PS4.

Ne approfittiamo per avvisarvi di fare particolarmente attenzione ai possibili spoiler in rete, poiché ci è giunta notizia di un day one rotto negli Stati Uniti. Noi invece vi diamo appuntamento alle 17:00 del 3 novembre per la pubblicazione della nostra recensione di God of War Ragnarok.