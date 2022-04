God of War Ragnarok non è ancora pronto, Barlog celebra il 4° anniversario di GOW

Come sicuramente saprete, oggi è il quarto anniversario di God of War, l'ex esclusiva PlayStation 4 che è da qualche mese disponibile anche su PC. Per celebrare l'evento, il game director Cory Barlog ha pubblicato un breve filmato sui social, nel quale si è parlato anche di Ragnarok.

Nel corso del video sono stati ringraziati tutti i fan che negli anni hanno contribuito al successo del gioco, il quale continua ad essere ancora oggi uno dei progetti targati PlayStation Studios più amati di sempre. Sebbene Barlog non ricopra il ruolo di game director anche per Ragnarok, il nuovo capitolo della serie con protagonisti Kratos e Atreus è stato al centro del filmato. Barlog ha confermato che il silenzio sul titolo è dovuto al costante impegno della software house, che sta lavorando alacremente per rispettare gli elevati standard qualitativi della software house. Pare inoltre che il gioco non sia ancora pronto per essere mostrato al pubblico, ma Barlog ha promesso che appena si potrà far vedere qualcosa saremo i primi a saperlo.

Dalle parole del game director di God of War non è chiaro se i lavori sul gioco siano indietro o stiano procedendo secondo i tempi prestabiliti, ma non è da escludere che Sony possa decidere di rinviare l'uscita dell'esclusiva PS4 e PS5 al prossimo anno per dare al team qualche mese di tempo aggiuntivo per ultimare i lavori.

Per chi non lo sapesse, qualche giorno fa il profilo Twitter di Cory Barlog è stato misteriosamente disattivato e molti credono che tale avvenimento possa avere a che fare con il futuro di God of War Ragnarok.