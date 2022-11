God of War Ragnarok non riceverà un documentario come Raising Kratos

Avete visto Raising Kratos, il documentario pubblicato da Santa Monica Studio nel 2019 per celebrare il primo anniversario di God of War? Nel corso di due ore ricche di retroscena, interviste e testimonianze filmate, il Making Of offre uno sguardo intimo e approfondito sulla rinascita di Kratos, che dopo il terzo capitolo ha dovuto reinventarsi.

Tra i contenuti più apprezzati dagli appassionati di videogiochi, può vantare 5,1 milioni di visualizzazioni sul canale principale di PlayStation e 3,8 milioni sul canale di PlayStation Europe. Se non l'avete ancora visto, potete godervelo anche con i sottotitoli in italiano. Vista e considerata la sua meritata fama, viene naturale chiedersi se il medesimo trattamento verrà riservato anche a God of War Ragnarok: la risposta, offerta direttamente da Santa Monica Studio, è no.

"Non c'è un documentario in lavorazione. Abbiamo riversato molto amore e impegno nella realizzazione della nostra serie BTS, in uscita ogni martedì, che rappresenta il nostro sguardo sullo sviluppo di God of War Ragnarok", ha scritto un rappresentante di Santa Monica Studio ad una sedicente data analyst che dava per scontata l'uscita di un nuovo documentario in stile Raising Kratos.

Gli sviluppatori californiani, in ogni caso, non ci hanno lasciato a bocca asciutta. Se siete curiosi di scoprire i retroscena sullo sviluppo di God of War Ragnarok potete guardare i video della serie Behind the Scenes che stanno apparendo sui canali ufficiali di PlayStation a cadenza settimanale. Trovate i cinque episodi finora pubblicati nella playlist ufficiale del canale YouTube di PlayStation Italia: s'intitolano "Dare forma alla storia", "Combattimenti e nemici incrementati", "La realizzazione di creature e personaggi", "Uno sguardo all'accessibilità" e "Becoming Kratos". Buona visione!