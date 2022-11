God of War Ragnarok non supera FIFA 23: è il secondo miglior lancio dell'anno in UK

God of War Ragnarok è ad oggi il secondo miglior lancio dell'anno nel Regno Unito, dietro FIFA 23. Il gioco di Santa Monica Studios ha venduto più copie fisiche nella prima settimana di Elden Ring, Call of Duty Modern Warfare 2 e Leggende Pokemon Arceus mentre non è riuscito a battere il colosso calcistico di EA Sports.

Leggende Pokemon Arceus diventa il terzo gioco più venduto del 2022 in Gran Bretagna, lasciando la seconda posizione a God of War Ragnarok, ricordiamo che i dati forniti da GFK tengono conto unicamente delle vendite retail e dunque non sono inclusi i download digitali.

Da segnalare come la maggior parte delle copie di God of War Ragnarok siano state vendute su PS5 (82%) e il 18% su PlayStation 4. Ragnarok ha anche venduto il 51% in più al day one rispetto a God of War 2018, in assoluto nella prima settimana è il terzo gioco di God of War più venduto di sempre in Gran Bretagna. Il 12% delle vendite proviene dal bundle ufficiale PlayStation 5, quest'ultimo rappresenta inoltre il 60% delle vendite totali di PS5 la scorsa settimana, di fatto si tratta della miglior settimana dell'anno per la console Sony in UK.

Top 10 UK: God of War Ragnarok batte tutti

God of War Ragnarok Call of Duty Modern Warfare 2 FIFA 23 Sonic Frontiers Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports Horizon Forbidden West Splatoon 3 Animal Crossing New Horizons Minecraft Nintendo Switch Edition

Call of Duty Modern Warfare 2 scende al secondo posto della classifica con un calo del 39% su base settimanale, da segnalare il buon debutto di Sonic Frontiers al quarto posto con vendite più alte del 5% rispetto a Sonic Forces. Football Manager 2023 debutta alla posizione numero 11 con vendite in calo del 18% rispetto a Football Manager 2022, da segnalare la ripresa di Horizon Forbidden West che raggiunge la posizione numero 7 con un aumento delle vendite pari a 141%.