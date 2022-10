God of War Ragnarok non è uscito ma ha già ricevuto la seconda patch: il peso aggiornato

Mancano ancora diversi giorni al lancio di God of War Ragnarok, eppure il nuovo attesissimo gioco di Santa Monica Studio si è già aggiornato due volte.

A farcelo sapere è il responsabile dell'account Twitter PlayStation Game Size, che tiene costantemente sotto osservazione il PlayStation Network per registrare ogni minimo cambiamento nella dimensione dei giochi nel database. A quanto pare, God of War Ragnarok ha appena ricevuto la Patch 1.02, che su PS5 pesa circa 644,7 MB. Si tratta del secondo aggiornamento dopo il corposo Update 1.01 messo a disposizione lo scorso 15 ottobre. Attualmente, il gioco occupa:

83,980 GB su PlayStation 5

106,748 GB su PlayStation 4

Dal momento che mancano ancora parecchi giorni al debutto ufficiale, che ricordiamo essere fissato per mercoledì 9 novembre, non sono disponibili informazioni pubbliche circa i cambiamenti apportati dai due aggiornamenti. Una cosa è certa, però: anche se God of War Ragnarok si trova in fase Gold dallo scorso 7 ottobre, i ragazzi di Santa Monica Studio stanno continuando a lavorare per rifinire quello che è senza dubbio uno dei giochi più attesi dell'anno dai giocatori PlayStation 4 e PS5.

Noi, intanto, stiamo continuando a giocarci in vista della recensione di God of War Ragnarok, che non potremo pubblicare prima delle ore 17:00 del prossimo 3 novembre. Restate sintonizzati...