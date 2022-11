God of War Ragnarok, i Nove Regni diventano taccuini da collezione: quanto costano?

Con l'uscita di God of War Ragnarok ormai imminente, Sony pensa anche agli amanti e collezioni di gadget vari dedicati ai suoi giochi di punta. Sul sito ufficiale di PlayStation Gear è infatti apparsa una raccolta di taccuini incentrati sul gioco di Santa Monica Studio, raffiguranti tutti i Nove Regni.

I taccuini sono disponibili in tre set diversi, raffiguranti ovviamente un terzetto ciascuno ben distinto degli scenari che fanno da sfondo alla nuova avventura di Kratos ed Atreus. Ecco di seguito come sono suddivisi:

Serie A: Asgard, Jotunheim e Alfheim

Serie B: Vanaheim, Midgard e Svartalfheim

Serie C: Muspelheim, Niflheim e Helheim

Le tre serie vengono vendute assieme su PlayStation Gear al prezzo di 59,04 euro, forse non particolarmente economiche pur tenendo presente la bellezza delle cover. Ciascun taccuino è composto da 48 pagine con misure pari a 8,89cm x 12,7cm, offrendo anche la relativa runa del Regno raffigurato oltre ad una descrizione ed una mappa che segnala la sua posizione su Yggdrasill.

Tornando invece al gioco vero e proprio, disponibile su PS5 e PS4 a partire dal prossimo 9 novembre, ricordiamo quali sono tutte le modalità grafiche di God of War Ragnarok, con dettagli su framerate e risoluzione. E per ingannare gli ultimi giorni di attesa non perdetevi il folle spot giapponese di God of War Ragnarok, tanto assurdo quanto epico.