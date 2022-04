God of War Ragnarok: novità questa settimana secondo una teoria dei fan

Secondo una teoria piuttosto fantasiosa che si sta diffondendo su Twitter e Reddit, questa settimana potrebbero arrivare novità legate a God of War Ragnarok, in occasione del quarto anniversario dal lancio di God of War.

Facciamo un passato indietro, fino al 20 marzo scorso quando Cory Barlog sparisce dai social, il suo account è stato disattivato e il profilo non è più raggiungibile. Non è stata fornita alcuna spiegazione per l'accaduto ma sappiamo che secondo la policy di Twitter, un profilo disattivato volontariamente non può essere ripristinato prima di 30 giorni. Il termine ultimo sarebbe quindi quello di mercoledì 20 aprile, data che segna anche il quarto anniversario dal lancio di God of War su PS4. Che le due cose siano collegate? Barlog tornerà sui social questa settimana e annuncerà novità legate al prossimo episodio della saga, magari proprio il 20 aprile?

Si tratta come detto solamente di una teoria, una speculazione priva di reale fondamento, certo è che con l'uscita di God of War Ragnarok prevista per il 2022, Sony dovrà dare il via alla campagna promozionale durante la primavera e l'estate, per avere almeno sei mesi di tempo per promuovere una grande uscita di questo calibro.

Al momento Sony non ha eventi in programma e non sappiamo se effettivamente questa settimana arriveranno novità sul sequel di God of War oppure no. God of War Ragnarok sarà l'ultimo gioco Sony per PS4 secondo un rumor, anche se probabilmente ci sono anche altri progetti più piccoli targati PlayStation Studios in programma per la console old-gen, come il tanto rumoreggiato nuovo gioco di Sly Cooper, per esempio, non ancora annunciato.