God of War Ragnarok, novità da Sony Santa Monica: Mimir si dà agli indovinelli

Dopo aver ripercorso la storia di God of War con Felicia Day, Mimir si dà agli indovinelli: l'ultima trovata del team social di SIE Santa Monica stuzzica la curiosità della community PlayStation condividendo, appunto, un indovinello legato a God of War Ragnarok.

Ritenuto l'uomo più intelligente della dimensione norrena esplorata da Kratos e Atreus, il "brillante conversatore" si riallaccia alla storia dei miti di Midgard per farci riflettere su alcuni dei temi che, presumibilmente, ritroveremo nella capagna principale di GoW Ragnarok.

Come per ogni altro indovinello in madrelingua, la traduzione letterale del testo in italiano rischia di farci perdere dei messaggi codificati tra le righe e di travisare alcuni passaggi in rima, di conseguenza preferiamo riproporvi l'indovinello in inglese (lo trovate per intero nei tweet in calce alla notizia) nella speranza che la community riesca quanto prima a venire a capo dell'enigma.

Nel condividere questo criptico messaggio, il team social di Sony Santa Monica invita i propri appassionati alla pazienza sottolineando come dietro all'indovinello "non si nascondono trailer, video gameplay o cose simili, perciò comportatevi bene per favore".

Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale che ripercorre il viaggio di Kratos aspettando God of War Ragnarok, il cui lancio è previsto per il mai troppo vicino 9 novembre su PS4 e PlayStation 5.