God of War Ragnarok, nuove Valchirie ed Einherjar: il cast del gioco PS4 e PS5

I Nove Regni attendono di proporre ai giocatori i nuoviscontri di God of War: Ragnarok, con il sequel dell'opera PlayStation 4 che tornerà a includere Valchirie e guerrieri leggendari.

A breve distanza dalla pubblicazione del primo gameplay trailer del titolo Santa Monica, numerosi interpreti hanno reso noto il proprio coinvolgimento nello sviluppo. Apprendiamo così che Erica Lindbeck ed Evanne Elizabeth Friedmann presteranno il volto a due nuove Valchirie. Rispettivamente, le attrici vestiranno il ruolo di Hrist e Gna. In God of War: Ragnarok non mancheranno nemmeno gli Einherjar, i valorosi guerrieri parte della mitologia norrena. Al momento, sono stati confermati in queste vesti i seguenti interpreti: Laura Stahl, Anna Brisbin e Aaron Phillips.



Purtroppo, per ora non sono stati diffusi dettagli ulteriori da parte del cast di God of War: Ragnarok, che si è limitato a invitare il pubblico a visionare il nuovo trailer del gioco e ad attendere i prossimi aggiornamenti in merito. Kratos e Atreus, lo ricordiamo, torneranno nel corso del 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5. Originariamente atteso per il 2021, l'universo di God of War: Ragnarok includerà Thor, Tyr e Angrboda. Con il sequel che vedrà il Fantasma di Sparta fronteggiare la minaccia dell'apocalissi norrena, possiamo attenderci una vasta selezione di avversari da affrontare impugnando le Lame del Caos e il Leviatano.