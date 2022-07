God of War Ragnarok: occhio, le edizioni da collezione non includono la copia fisica

L'attesa è stata lunga, ma quest'oggi Santa Monica Studio si sono finalmente decise a svelare la data di lancio di God of War Ragnarok, che rispetterà in pieno la finestra del 2022 comunicata precedentemente. Per aggiungere ulteriore pepe alla buona novella, Sony ha anche presentato le differente edizioni del gioco.

God of War Ragnarok verrà commercializzato in quattro distinte edizioni - Standard, Digital Deluxe, Collector's e Jötnar Edition - che potranno essere preordinate a partire dal 15 luglio 2022. Scorrendo le informazioni ufficiali fornite dalla casa giapponese ci siamo resi conto di un dettaglio di particolare interesse per i collezionisti: le due edizioni più pregiate del lotto, la Collector's Edition e la Jötnar Edition, non includo una copia del gioco in formato fisico, né su PS4 né su PlayStation 5. Al loro interno gli acquirenti troveranno solamente un codice promozionale valevole per il riscatto di una copia digitale sul PlayStation Store.

God of War Ragnarok, ricordiamo, verrà lanciato il 9 novembre 2022 su PlayStation 4 e PS5. A margine, Sony ha anche ricordato che l'upgrade da old a current gen sarà a pagamento: coloro che acquisteranno la versione per PlayStation 4 potranno ottenere l'upgrade grafico per PS5 al costo di 9,99 euro.