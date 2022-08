God of War Ragnarok: Odino ci osserva dall'artwork leak di Dusk Golem

Dalle pagine di Reddit, il noto leaker Dusk Golem è tornato alla carica con i leak di God of War Ragnarok condividendo un artwork inedito di Odino, figura chiave della mitologia norrena e, presumibilmente, uno dei personaggi più importanti della storia del prossimo kolossal di Sony Santa Monica.

A detta di Dusk Golem, lo scatto in questione proverrebbe da uno dei tanti bozzetti preparatori realizzati dalla sussidiaria dei PlayStation Studios, con il dettaglio del volto di Odino. Nel pubblicare questo artwork, il leaker preannuncia l'arrivo di ulteriori anticipazioni sul gameplay e sul canovaccio narrativo dell'attesissima esclusiva PlayStation.

Anche Nick Baker, insider e fondatore di XboxEra meglio conosciuto come Shpeshal_Nick, a fine luglio informò gli appassionati di Kratos e Atreus che presto avrebbero assistito all'arrivo di tanti leak su God of War Ragnarok in funzione di una grave falla di sicurezza che, a suo dire, avrebbe interessato i server di Sony.

In attesa di saperne di più su questa ipotetica fuga di notizie riguardanti il kolossal action in uscita su PS4 e PlayStation 5 il 9 novembre