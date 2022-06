God of War Ragnarok: State of Play il 30 giugno e indizio sulla data di uscita?

Tom Henderson l'ha svelato per primo ma The Snitch potrebbe averlo confermato: uno degli "spioni" più seguiti delle ultime settimane sembra aver rivelato la data di presentazione dello State of Play dedicato a God of War Ragnarok.

The Snitch ha pubblicato una GIF di Kratos con una serie di numeri alternati su schermo, ovvero 11110, una sequenza che apparentemente non vuol dire nulla ma che tradotta dal codice binario restituisce il numero 30... 30 come 30 giugno? Questo è l'indizio lanciato dal leaker e insider, convinto dunque che tra pochi giorni assisteremo ad una presentazione completa del nuovo gioco di Santa Monica. Altra ipotesi potrebbe essere quella legata alla data di uscita, con la sequenza 11110 traducibile come 11/10, ovvero la data del 10 novembre.

Al momento non ci sono conferme ma come detto in apertura, anche Tom Henderson e Jeff Grubb hanno parlato di uno speciale evento di Sony dedicato a GOW Ragnarok per la fine di giugno al più tardi entro la prima metà di luglio.

Per il momento, Sony ha confermato solamente l'evento hardware del 28 giugno, non si tratta però di uno showcase a tema PlayStation anche se potrebbero esserci novità interessanti come i monitor da gaming o le nuove cuffie InZone Series H per PlayStation 5. Vedremo davvero God of War Ragnarok la prossima settimana? Lo scopriremo entro breve, restiamo in attesa di eventuali annunci.