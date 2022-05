God of War Ragnarok, niente State of Play prima dell'estate: parla noto insider

Nonostante le ripetute conferme di Santa Monica Studios in merito all'uscita di God of War: Ragnarok nel 2022, è ormai da diverso tempo che Kratos e Atreus non si mostrano al grande pubblico.

L'ultimo avvistamento dell'attesissima avventura norrena risale infatti al settembre dello scorso anno. Da allora, non è ancora giunta alcuna comunicazioni più precisa in merito alla finestra di lancio dell'esclusiva Sony. Con gli appassionati della serie dedicata al Fantasma di Sparta in fermento, un noto insider smorza le aspettative dei più ottimisti, escludendo un possibile ritorno in scena di Kratos nel breve periodo.

Dalle pagine di Resetera, l'utente noto come "Ashhong", che in passato ha condiviso molteplici indiscrezioni rivelatesi poi fondate, ha infatti reso noto che God of War: Ragnarok non si mostrerà nel corso del mese di maggio né "nell'immediato futuro". Insomma, stando all'insider, pare che l'attesa per poter calcare di nuovo i sentieri del Grande Nord sarà ancora lunga. Se tale dichiarazione dovesse rivelarsi affidabile, significherebbe dover attendere almeno l'estate prima di poter osservare God of War: Ragnarok in azione nel corso di un evento PlayStation.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che lo stesso Cory Barlog ha confermato poche settimane fa che God of War: Ragnarok non è ancora pronto per il suo debutto su PS4 e PS5.