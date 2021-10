God of War Ragnarok, parla Santa Monica: il finale sarà 'sorprendente, ma inevitabile'

Dopo aver proposto il trailer di Gof of War: Ragnarok doppiato in italiano, il team di Santa Monica Studios offre un interessante scorcio su ciò che il pubblico può attendersi da questo nuovo capitolo.

Come noto, God of War: Ragnarok concluderà la saga norrena di Kratos, che non potrà dunque contare su di un terzo episodio. Quale epilogo ci si può dunque attendere da questo nuovo ciclo del Fantasma di Sparta? Ebbene, il Game Director del gioco, Eric Williams, ha offerto un breve teaser in merito.

Nel corso di una ricca intervista concessa a settembre alla redazione internazionale di IGN, l'autore videoludico ha invitato i fan a prepararsi ad un "finale sorprendente, ma inevitabile". Per God of War: Ragnarok, il team Sony sta cercando di trovare un equilibrio tra approfondimenti in stile slice of life e l'imponente mitologia nordica. Con questo approccio, Santa Monica Studios mira ad offrire la consueta e tradizionale azione a marchio God of War, accompagnata però a momenti più intimi ed intensi.



Per scoprire quale sarà il risultato finale, non resta che attendere il debutto di God of War: Ragnarok, atteso per il prossimo anno su PlayStation 4 e PlayStation 5. Come credete possa concludersi la saga norrena di Kratos e Atreus?