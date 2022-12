God of War Ragnarok: parliamo del finale del kolossal norreno di Santa Monica

Nella cornice dello studio di Everyeye su Twitch, Gabriele Laurino e Alessandro Bruni ci immergono nelle atmosfere di God of War Ragnarok per ripercorrere il viaggio intrapreso da Kratos e Atreus e soffermarsi sugli epici eventi del finale.

Per i temi trattati in questo video, è inutile sottolineare come la discussione intavolata da Alessandro e Gabriele sia rivolta a tutti coloro che hanno già completato God of War Ragnarok, coinvolgendo così gli appassionati che desiderano approfondire gli aspetti ludici, narrativi e prettamente artistici dell'atto finale dell'odissea norrena del Fantasma di Sparta.

In questa sede evitiamo perciò di mostrare il fianco agli spoiler e ci limitiamo a riproporvi la registrazione dello speciale sul finale di GoW Ragnarok curato dal dinamico duo della redazione di Everyeye. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di God of War Ragnarok.

