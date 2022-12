God of War Ragnarok e la passione della community: Santa Monica Studio ringrazia i fan

God of War Ragnarok è stato uno dei giochi più attesi in assoluto di tutto il 2022, ed al suo debutto su PlayStation 5 e PS4 lo scorso novembre è riuscito a rispettare le enormi aspettative che i fan si erano fatti nei mesi precedenti l'esordio sul mercato.

Già solo pochi giorni dopo la pubblicazione, God of War Ragnarok è divenuto il miglior lancio di sempre per un first party PlayStation, superando in tempi record le 5 milioni di copie vendute. La community ha sempre dimostrato un caloroso affetto ed interesse nei confronti dell'ultima avventura norrena di Kratos ed Atreus, contribuendo a rendere sempre più grande il successo ottenuto dall'ultimo episodio della celebre serie PlayStation.

Per questo motivo i ragazzi di Santa Monica Studio hanno voluto ringraziare i giocatori per il costante supporto dimostrato nel corso del tempo, dall'annuncio del gioco fino alla sua uscita. Dal director Eric Williams passando per tanti altri membri dello studio californiano, in tanti hanno voluto raccontare cosa è significato per loro il sostegno dei fan, attraverso un video di dieci minuti che alterna i commenti degli autori con clip tratte dal gioco, artwork, immagini dietro le quinte e tante razioni e tributi degli appassionati all'ultimo God of War.

Nonostante il grandissimo impatto avuto, sembra che God of War Ragnarok non avrà alcun DLC, dato che gli sviluppatori hanno già inserito tutto ciò che volevano nel gioco base.