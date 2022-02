God of War Ragnarok, qualcuno teme che possa essere rinviato? Non Schreier

I PlayStation Studios sono in pieno fermento. Dopo aver inaugurato il 2022 riproponendo due giochi di Naughty Dog con Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, oggi hanno dato alle stampe anche l'attesissimo Horizon Forbidden West. Come se non bastasse, tra sole due settimane toccherà pure a Gran Turismo 7!

Un inizio anno scoppiettante, ma le cartucce di Sony sono tutto fuorché esaurite. Nei prossimi mesi è atteso anche God of War Ragnarok, secondo capitolo dell'epopea norrena di Kratos. Il colosso giapponese lo ha confermato in più di un'occasione per il 2022, eppure, preoccupati dall'assenza di una data precisa e memori del primo rinvio, alcuni giocatori hanno paura che l'uscita possa slittare ancora una volta, addirittura fino al 2023 - anche se, a conti fatti, al momento non c'è nulla che indichi un'evenienza del genere.

A tranquillizzare gli animi è arrivata una penna illustre, ossia Jason Schreier. Ad un giocatore che ha avanzato questo dubbio su Reddit, il noto report di Bloomberg ha risposto con un secco "no", per dire che non c'è alcun rischio che God of War Ragnarok possa essere posticipato al 2023. Il buon Schreier, chiaramente, non è un dipendente dei PlayStation Studios, tuttavia nel corso degli ultimi anni ha dimostrato di essere molto più informato del giocatore medio.

God of War Ragnarok, dicevamo, resta confermato per il 2022 in duplice versione per PlayStation 4 e PS5. La spettacolare resa visiva cross-generazionale esibita da Horizon Forbidden West, tra l'altro, ci fa dormire sonni tranquilli in merito all'aspetto grafico su PlayStation 5.