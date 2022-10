God of War Ragnarok pensato come gioco PS4: 'Versione PS5 ciliegina sulla torta'

Come ben sappiamo, God of War Ragnarok sarà disponibile a partire dal prossimo 9 novembre 2022 sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4, confermandosi quindi un ulteriore progetto cross-gen per Sony come già visto nel corso dell'anno con Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7.

Emergono alcuni dettagli in merito alla versione old-gen per la nuova avventura di Kratos ed Atreus, rivelati dall'animation director Bruno Velazquez nel corso di un'intervista con Eurogamer. Il membro di Santa Monica Studio afferma che God of War Ragnarok è stato principalmente pensato come gioco PS4, e che anzi l'obiettivo del team è sempre stato quello di creare il miglior gioco mai apparso sulla precedente piattaforma PlayStation.

"Per quanto riguarda God of War Ragnarok, sin dall'inizio sapevamo che sarebbe stato un gioco PS4 perché volevamo supportare la fanbase ed abbiamo tantissime persone che hanno amato il predecessore su PS4. Volevamo renderlo il miglior gioco PS4 possibile, il nostro obiettivo era superare God of War 2018 in ogni modo possibile", dichiara Velazquez, aggiungendo che "la versione PS5 è semplicemente la ciliegina sulla torta".

L'animation director prosegue ancora sulla questione relativa alla versione old-gen: "Volevamo creare il miglior titolo per PS4, spingere sulla fanbase, sui contenuti, concludere la storia che abbiamo iniziato: tutto ciò rappresenta il nostro obiettivo principale. La versione PS5 aggiunge il feedback aptico, l'audio 3D, un maggior framerate e grafica e texture migliori. Rappresenta la punta dell'iceberg, dunque ovviamente è il miglior modo per vivere quest'esperienza. Ma la versione PS4 spingerà davvero ai limiti le capacità della console".

Le parole di Velzquez lasciano dunque intendere che, sebbene la versione PS5 resti il modo migliore per godersi al 100% l'esperienza offerta dal nuovo God of War, Santa Monica Studio ha concentrato tantissimi sforzi sull'edizione per PS4 e che dovrebbe per davvero spingere ai limiti le caratteristiche della piattaforma Sony di vecchia generazione.

In attesa della recensione non perdetevi la nostra anteprima di God of War Ragnarok, già giocato a fondo dalla redazione di Everyeye. Scopriamo inoltre se God of War Ragnarok su PS5 gira a 30 o 60fps e quali prestazioni offre.