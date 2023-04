God of War Ragnarok: perché Atreus viene chiamato Loki?

L’ultima epopea targata Santa Monica Studio, ampiamente raccontatavi nella nostra recensione di God of War Ragnarok, ha segnato la fine della saga norrena di Kratos, sin dall'inizio accompagnato da suo figlio Atreus, co-protagonista delle epiche avventure attraverso i Nove Regni.

Il giovane guerriero, però, non ha ricoperto il ruolo di semplice spalla, rivelandosi una figura ancora più cruciale per l'evoluzione della storia. Durante l'epilogo di God of War 2018, infatti, scopriamo che Atreus è molto più che un semplice discendente di Kratos e di sua moglie Faye: si viene a sapere che quest’ultima appartiene alla leggendaria razza dei giganti di Joturnheim e viene chiamata con il nome di Laufey.

Sempre nel finale di God of War, scopriamo inoltre che Kratos è conosciuto tra i giganti con il nome di Farbauti (ciò si evince dalle scritte leggibili nel murale presente nella stessa Joturnheim) e che Atreus viene chiamato con il nome di Loki. Con questo lavoro di rilettura dell’affascinante mitologia che permea il mondo di God of War del 2018, il team di Santa Monica Studio ha apportato delle modiche alle origini di Loki, il Dio dell’astuzia e degli inganni secondo i norreni.

Queste sono fondamentalmente le ragioni per le quali Atreus viene chiamato Loki: si tratta di una semplice ma cruciale reinterpretazione decisa dagli autori, che hanno dato in questo modo una caratterizzazione ancora più importante al personaggio, le cui azioni, dato il suo ruolo, avranno ripercussioni fondamentali nella battaglia di sua padre Kratos contro gli dei norreni.



