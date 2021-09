God of War Ragnarok permetterà di esplorare tutti i Nove Regni

Subito dopo il finale col botto del PlayStation Showcase, conclusosi mostrando il primo gameplay trailer di God of War Ragnarök, i ragazzi di Santa Monica Studio hanno svelato alcuni dettagli molto interessanti in merito alla nuova avventura di Kratos e Atreus.

Se avete giocato God of War, allora saprete bene che il gioco del 2018 permetteva di esplorare ben sei dei Nove Regni della mitologia norrena, ossia Midgard, Alfheim, Jotunheim, Helheim, Muspelheim e Niflheim. Ebbene, nell'ambito di un approfondimento affidato al PlayStation Blog,

Grace Orlady - Community Manager di Santa Monica Studio - ha confermato che Ragnarök permetterà di esplorare tutti i Nove Regni! Dunque, saranno inclusi anche Vanaheim, Svartalfheim e Asgard: "L'esplorazione dei regni vi porterà da verdeggianti, ultraterrene giungle ad un'intricata rete di miniere sotterranee", ha spiegato la Community Manager.

Alla luce di ciò, Orlady ha anche confermato che God of War Ragnarök metterà a disposizione dei giocatori la più ampia varietà di ambientazioni mai offerta in un gioco della serie. Purtroppo, il PlayStation Showcase non ha portato con sé nuove informazioni circa la data di lancio del gioco, che risulta essere ancora atteso in un generico 2022 su PS4 e PlayStation 5. I ragazzi di Santa Monica Studio ci hanno inoltre dato appuntamento all'anno prossimo per ulteriori dettagli sulla produzione.