God of War Ragnarok, quanto pesa su PS4? Serviranno più di 100GB

Mancano ormai poche settimane all'atteso ritorno di Kratos e Atreus, ed ecco che in rete continuano ad affiorare informazioni riguardanti God of War Ragnarok. In questo caso, abbiamo nuovi dettagli sulla versione PlayStation 4 del gioco e sullo spazio di cui necessiteremo per l'installazione sulla console old gen.

Come testimonia lo scatto condiviso su Twitter dall'utente Noel, God of War Ragnarok pesa ben 118GB su PlayStation 4. Questa viene definita come la dimensione "finale" del gioco, dunque dovrebbe trattarsi di una build comprensiva della patch del day one da quasi 20GB emersa nel database di PlayStation alcuni giorni fa.

L'utente che ha condiviso l'immagine ha dichiarato di non voler fare spoiler di alcun tipo, consapevole di quanto i videogiocatori stiano attendendo di tornare a brandire l'ascia di Kratos. Tuttavia ha potuto tranquillamente fornire informazioni circa le prestazioni del gioco su console PlayStation 4. Stando a quanto dichiarato in un successivo tweet, God of War Ragnarok gira in maniera pressoché identica a quella del prequel pubblicato nel 2018. Si tratta certamente di affermazioni rassicuranti, considerando l'ulteriore balzo grafico compiuto dall'action-adventure e il notevole tasso di spettacolarità di cui abbiamo avuto un piccolo assaggio nel trailer dell'ultimo State of Play.

In attesa del debutto fissato al 9 novembre su PS5 e PS4, Santa Monica ha dato il via ad una serie di video dietro le quinte di God of War Ragnarok.