PETA contro God of War Ragnarok: no alle scene di violenza sugli animali

Come già accaduto in passato con altri prodotti, anche God of War Ragnarok è finito nel mirino del PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), che ha confermato sui canali social ufficiali di aver dato il via ad un'iniziativa per inserire una modalità extra nell'esclusiva PlayStation.

Non scenderemo troppo nei dettagli per evitare anticipazioni sulla trama di God of War Ragnarok (chi vuole osservare la sequenza di gioco oggetto di critiche del PETA può seguire il link a Twitter in calce alla notizia), ma a scatenare la reazione dell'ente a difesa degli animali è una specifica parte della storia del gioco in cui la coppia formata da Kratos ed Atreus si ritrova ad affrontare un animale 'maltrattato'. Per evitare che i giocatori debbano obbligatoriamente assistere a questa scena, il PETA vuole fare in modo che Sony Santa Monica introduca nel titolo una modalità di gioco aggiuntiva che possa rimuovere questa sequenza dall'avventura o comunque modificarla affinché non si combatta contro la creatura. Come potete facilmente intuire, il post del PETA sui social non è stato accolto in maniera positiva dai fan dell'esclusiva Sony, che hanno commentato con battute e polemiche sull'operato dell'ente.

Aspettando una risposta ufficiale da parte del team di sviluppo, vi ricordiamo che Christopher Judge ci ha mostrato in video come è diventato Kratos in God of War Ragnarok. Avete già dato un'occhiata alle divertentissime GIF di God of War Ragnarok?