God of War Ragnarok: Photo Mode sbloccata con una mod, un video la mostra in azione

Come avrete già letto sulle nostre pagine, God of War Ragnarok è arrivato sugli scaffali senza la Photo Mode, funzione che verrà introdotta solo in un secondo momento tramite un aggiornamento gratis. Nel frattempo, qualcuno ha pubblicato un video che mostra in azione la modalità fotografica dell'esclusiva Sony, sbloccata con qualche barbatrucco.

Il modder Speclizer ha infatti condiviso sul suo profilo Twitter personale un breve filmato che ci permette di scoprire come sarà la modalità Foto nel nuovo capitolo della serie. Come si può notare nel corso del video, sembrerebbe che le opzioni disponibili siano simili a quelle già viste in altre esclusive PlayStation: potremo spostare liberamente la telecamera, far cambiare espressione ai protagonisti (incluso Mimir), aggiungere il logo in vari punti dello schermo, modificare la luce e tanto altro.

Ovviamente non è possibile sbloccare la Photo Mode di God of War Ragnarok come ha fatto il modder, dal momento che non sono stati resi noti i passaggi necessari per rendere l'opzione disponibile e, con tutta probabilità, non vi è modo di farlo sulle console 'standard' di casa Sony.

In attesa che Sony Santa Monica Studio renda disponibile per tutti la funzionalità, vi ricordiamo che God of War Ragnarok è il capitolo della serie venduto più velocemente in territorio inglese.