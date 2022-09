God of War Ragnarok, vi è piaciuto il trailer? 'Non avete ancora visto niente'

In chiusura del PlayStation State of Play di settembre, il team di Sony ha regalato al pubblico un suggestivo trailer di God of War: Ragnarok, la cui data di uscita si avvicina ormai rapidamente.

Il filmato ad alto grado di spettacolarità ha entusiasmato il pubblico, già ansioso di poter mettere mano alla seconda parte del viaggio di Kratos e Atreus in terra norrena. Al termine dell'evento digitale a marchio Sony, tuttavia, gli autori di Santa Monica Studios hanno voluto stuzzicare ulteriormente gli amanti della saga.

Rafael Grassetti, in particolare, ha condiviso dal proprio account Twitter un breve messaggio. Disponibile in calce a questa news, il cinguettio pubblicato dall'Art Director invita il pubblico a mantenere alte le aspettative. "La parte migliore? - recita il Tweet - Non avete ancora visto niente, preparatevi!". Insomma, sembra proprio che Santa Monica Studios sia decisamente soddisfatta del lavoro svolto con God of War: Ragnarok, atteso sul mercato tra meno di due mesi.



In attesa della data di uscita, fissata - lo ricordiamo - per il prossimo 9 novembre 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5, Sony ha inoltre presentato il nuovo DualSense a tema God of War: Ragnarok, pensato per i giocatori attivi sulla console ammiraglia del colosso giapponese.