God of War Ragnarok: tutte le posizioni dei Corvi d'Odino

Esattamente come nel precedente episodio della seri uscito nel 2018, anche God of War Ragnarok cela al suo interno un gran numero di tesori e oggetti collezionabili, tra cui ritroviamo anche i cari e vecchi corvi di Odino. Elencandoli tutti quanti a seconda del regno in cui si trovano, questa guida vi aiuterà a non tralasciarne neanche uno.

Il gioco ospita un totale di 48 corvi legati alla quest opzionale “Gli occhi di Odino”, accessibile subito dopo averne abbattuto uno per la prima volta. Prima di procedere con l’elenco completo dei pennuti, vi ricordiamo che eliminarli garantisce premi unici (oltre alla possibilità di affrontare un boss segreto) riscattabili visitando Niflheim.

Svartalfheim

Il primo corvo di Svartalfheim è appollaiato su una roccia, nelle Terre umide di Aurvangar, non troppo distante dal Passaggio Mistico iniziale. Questo corvo si trova nel centro di Nidavellir, vicino al negozio dei nani. All’impianto di Althjof, nascosto dietro ad alcune assi di legno danneggiate. In cima all’impianto di Radsvinn, sopra a un gancio appeso a lato del macchinario. Alla Torre di Guardia, su un albero che si trova oltre il bordo della scogliera. Sul lato nord dell’isola del Lyngbakr, in direzione di una piattaforma mineraria. Dopo aver preso il treno verso le Gallerie di Myrkr, lo vedrete svolazzare poco distante da voi. Dopo aver fatto schiantare il treno, vedrete questo corvo librarsi sopra a uno specchio d’acqua. Questo corvo si trova all'interno dell’area chiamata Torsolo, una volta risolto l’enigma che prevede di congelare dell’acqua. Più avanti nel gioco, appollaiato su una roccia elevata, nel momento in cui Kratos e Brok raggiungono La Fucina. Si trova in un piccolo tunnel accessibile dalla Fossa di Alberich. Lo vedrete svolazzare in cielo dopo essere saliti sulla parte più alta dell’Isola Alberich. Nuovamente sull'Isola Alberich, in mezzo allo spazio tra due grandi rocce.

Alfheim

Il primo corvo di Alfheim si trova in cima a un albero, lungo il percorso che porta al Tempio della Luce. Questo corvo si trova all’interno del Tempio della Luce, dietro a una barriera aggirabile facendo rimbalzare l’ascia di Kratos sui cristalli viola. Lungo il normale percorso interno al Tempio della Luce, su una sporgenza molto facile da notare. Vicino al negozio dei nani allestito nell’area desertica Canyon. Dopo il viaggio in slitta verso Le Terre Aride, su un albero situato a est del prossimo cancello. All'estremità orientale de Le Terre Aride, sul teschio del mostro senza vita. Questo corvo si trova ne Le Sabbie Proibite, sul retro di un massiccio ammasso roccioso. Gli piace volare vicino all’enorme statua di Freyr, ne Le Sabbie Proibite. Dietro la statua di un troll dormiente, nell'angolo nord-ovest de Le Sabbie Proibite. Nella caverna sotterranea accessibile rompendo la parete rocciosa che si trova di fronte alla Biblioteca segreta degli Elfi Chiari.

Helheim

Il primo corvo di Helheim volteggia nei cieli di Helgrind, vicino al Passaggio Mistico utilizzato per approdare nel regno. Lungo il percorso di ritorno, sopra a una stele runica degli appunti, mentre Kratos è intento ad abbandonare Helheim.

Midgard

Il primo corvo di Midgard può essere trovato in cima al relitto ghiacciato de I Rematori. Si trova appollaiato su una sporgenza di un enorme muro, nel passaggio a nord-est rispetto al fulmine ghiacciato. Poco più a sud del Tempio di Tyr. Lungo il piccolo sentiero a sud-ovest del Tempio di Tyr. In cima a una trave, nell’area chiamata Avamposto Fatiscente. Può essere eliminato esclusivamente dopo aver parlato con le Norne, lungo il viaggio di ritorno.

Muspelheim

Il primo corvo di Muspelheim è facilmente rintracciabile vicino al Passaggio Mistico impiegato per raggiungere il regno. Nella stessa area in cui si trova Surtr, dopo aver parlato col gigante di fuoco.

Vanaheim

Il primo corvo di Vanaheim si trova poco dopo essere usciti dall'accampamento di Freyr, in direzione dell'ingresso nord. Esplorando il Passaggio Velato, in un’apertura nel soffitto roccioso. Nonostante sia facilmente avvistabile lungo il fiume, questo corvo può essere eliminato solamente esplorando le Rovine Rupestri. Gli piace volare nell’area chiamata Cascate della Dea. Può essere raggiunto solamente quando è giorno e si trova sulle rive delle Lande Meridionali. Può essere eliminato esplorando Approdo del Pellegrino, piazzandosi a fianco dell'unico forziere leggendario. Più avanti nel gioco, dopo aver lasciato l'accampamento di Freyr in direzione nord-ovest, in uno degli alberi che formano il Bosco di Barri orientale. A sud del Villaggio Abbandonato, appollaiato all’interno di un enorme albero. Dopo aver scoperto Il Cratere, questo corvo può essere trovato nelle Pianure circostanti. In mezzo alle Pianure, lungo le pareti rocciose di un fiume prosciugato. A ovest delle Pianure, guardando in direzione del fulmine congelato. All'estremità orientale delle Pianure, poco distante dal macchinario utile a influenzare il ciclo notte/giorno di Valheim. Dopo aver colmato Il Cratere d’acqua, sul limite orientale di quella stessa zona. Nell’area chiamata Doline, di fronte a un profondo abisso. Nella parte settentrionale delle Pianure, dentro al buco nel terreno su cui combattete un boss.

