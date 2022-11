God of War Ragnarok: tutte le posizioni delle lapidi dei Berserker

Esplorando i Nove Regni che fanno da sfondo alle vicende di God of War Ragnarok capita di imbattersi in strane lapidi di pietra, situate in luoghi specifici del mondo di gioco e con le quali si può interagire utilizzando l’Elsa di Skofnung. Oltre a svelarvi dove è possibile ottenere l’antico cimelio, questa guida vi aiuterà a localizzare ogni stele sepolcrale.

Iniziamo subito col mettere in chiaro che rimediare l’elsa appartenuta a Hrólf è molto semplice, dato che vi basterà procedere nel corso dell’avventura fino al momento in cui dovrete fare visita alle Norne. Una volta portata a termine la quest principale “parola del fato”, infatti, potrete finalmente interagire con ogni lapide e mettervi alla prova contro i temibili boss che ne usciranno, nel tentativo di completare il favore “degno di un re”. Ecco quali sono i luoghi che ospitano queste dieci sfide. E non dimenticate di leggere la nostra guida alla posizione dei Corvi di Odino in God of War Ragnarok.

Fraekni la Zelante : la lapide di questo boss si trova a Midgard , nella parte settentrionale del Lago dei Nove, a nord del Tempio di Tyr.

: la lapide di questo boss si trova a , nella parte settentrionale del Lago dei Nove, a nord del Tempio di Tyr. Starolfr l'Importuna e Bodvar il Feroce : questa coppia può essere affrontata a Svartalfheim, nelle Miniere di Jarnsmida.

e : questa coppia può essere affrontata a Svartalfheim, nelle Miniere di Jarnsmida. Hardrefill lo Spietato : si trova a Nidavellir , la città nanica di Svartalfheim.

: si trova a , la città nanica di Svartalfheim. Beigadr il Temuto : è nella parte più a nord di Svartalfheim , sulla cosiddetta Isola Alberich.

: è nella parte più a nord di , sulla cosiddetta Isola Alberich. Svipdagr la Gelida e le Sorelle di Illska : questo trio delle meraviglie si trova ad Alfheim, nella parte più a est delle Terre Aride.

e le : questo trio delle meraviglie si trova ad Alfheim, nella parte più a est delle Terre Aride. Hjalti l'Impassibile : lo potete affrontare ad Alfheim , nell’area delle Sabbie Proibite.

: lo potete affrontare ad , nell’area delle Sabbie Proibite. Hvitserkr il Temerario : questo boss si trova in una delle tante sponde fluviali di Vanaheim chiamata Approdo del Pellegrino .

: questo boss si trova in una delle tante sponde fluviali di Vanaheim chiamata . Haklangr il Barbuto : sempre a Vanaheim e, più precisamente, nella zona delle Voragini accessibile durante le fasi avanzate del gioco.

: sempre a Vanaheim e, più precisamente, nella zona delle Voragini accessibile durante le fasi avanzate del gioco. Skjothendi l'Infallibile : questo è l’ultimo boss prima del gran finale e può essere sfidato visitando i campi nebbiosi di Niflheim , a patto però di avere già concluso la trama del gioco.

: questo è l’ultimo boss prima del gran finale e può essere sfidato visitando i campi nebbiosi di , a patto però di avere già concluso la trama del gioco. Re Hrólf: dopo aver sconfitto tutti i Berserker, i giocatori possono affrontare l’ultimo scontro facendo ritorno a Midgard, nell’area chiamata Tomba del Re.

